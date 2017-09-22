Sinu brauser on natuke ajast maha jäänud. Et kõik töötaks, nagu vaja, palun uuenda enda brauserit.
Küpsised aitavad meil teenuseid edastada. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid. ROHKEM INFOT >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Otsi
LOGI SISSE
LOGI VÄLJA
Олимпийские новости
otsi:
Täpsem otsing

Французы заговорили о бойкоте зимней Олимпиады-2018 на фоне корейского кризиса

Sports.ee
KOMMENTEERI PRINDI ARTIKKEL
Saada vihje
Prantsusmaa lipp | FOTO: Scanpix

Делегация Франции угрожает бойкотировать зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если спортсменам не смогут гарантировать безопасность. Опасения французов вызывает кризис на корейском полуострове и ракетные испытания соседней КНДР, передает Newsru.com.

"Если кризис усугубится и безопасность не будет гарантирована, французская команда останется дома", - заявила министр спорта Франции Лора Флессель радиостанции RTL.

Пхенчхан, в котором с 9 по 25 февраля должна пройти зимняя Олимпиада, находится в 80 километрах от границы с Северной Кореей.

КНДР в сентябре провела испытание водородного боезаряда мощностью в 160 килотонн и несколько запусков баллистических ракет, перелетевших территорию Японии.

В ответ на провокационные действия КНДР Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против этой страны. А Дональд Трамп с трибуны ООН объявил, что Соединенным Штатам в случае возникновения угрозы стране или ее союзникам придется "полностью уничтожить" Северную Корею.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее отмечал, что никакой угрозы безопасности на Играх-2018 из-за ситуации вокруг КНДР не существует.

Tagasi üles