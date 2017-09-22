Французы заговорили о бойкоте зимней Олимпиады-2018 на фоне корейского кризиса

"Если кризис усугубится и безопасность не будет гарантирована, французская команда останется дома", - заявила министр спорта Франции Лора Флессель радиостанции RTL .

Пхенчхан, в котором с 9 по 25 февраля должна пройти зимняя Олимпиада, находится в 80 километрах от границы с Северной Кореей.

КНДР в сентябре провела испытание водородного боезаряда мощностью в 160 килотонн и несколько запусков баллистических ракет, перелетевших территорию Японии.

В ответ на провокационные действия КНДР Совет Безопасности ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против этой страны. А Дональд Трамп с трибуны ООН объявил, что Соединенным Штатам в случае возникновения угрозы стране или ее союзникам придется "полностью уничтожить" Северную Корею.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее отмечал, что никакой угрозы безопасности на Играх-2018 из-за ситуации вокруг КНДР не существует.