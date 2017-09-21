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Эрки Ноол дал Келли Сильдару ценный совет

Sports.ee
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Freestyle-suusataja Kelly Sildaru. | FOTO: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Эстонский десятиборец и олимпийский чемпион Эрки Ноол в эфире передачи «Ringvaade» решил дать совет получившей травму лыжнице-фристайлистке Келли Сильдару, пишет Postimees.

"Восстановление невозможно без дисциплины. Это ежедневные упражнения, ожидание и сохранение спокойствия. Для травмированного спортсмена лучше начать на неделю позже, чем раньше - таковая спортивная истина", - сказал Ноол.

По словам легкоатлета, если Сильдару придется делать операцию, то на восстановление уйдет все девять месяцев. "Если обойтись без операции, делать всевозможные упражнения, то, скорее всего, Келли поправится быстрее", - отметил он.

"Лично я считаю, что в случае операции об Олимпиаде можно будет забыть. Если она не ляжет под скальпель, то вероятность 50 на 50. Надо трезво оценить свои возможности, так как до соревнований остается четыре месяца. Для выполнения акробатических элементов требуется хорошая физическая подготовка», - сказал Ноол.

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