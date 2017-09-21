Фото: представлены медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане

В Сеуле состоялась презентация медалей зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Как отмечается в пресс-релизе оргкомитета, дизайн наград отражает традиции корейской культуры.
Лицевая часть медали имеет динамические диагональные линии, символизирующие историю Олимпийских игр, а также стремление их участников к победе. Обратная сторона включает соответствующую спортивную дисциплину, а также эмблему Игр, пишет Newsru.com.
Изделие содержит надписи на хангыле (корейский фонетический алфавит и основа местной культуры).
Олимпийские медали. /JUNG YEON-JE/AFP
Важной частью композиции является лента, созданная с использованием традиционных корейских тканей. Она вышита орнаментами, демонстрирующими тонкую и изысканную красоту страны утренней свежести.
Золотые, серебряные и бронзовые медали снабжены надежным и красивым корпусом с деревянной отделкой, дизайн которого вдохновлен местной архитектурой.
#2018평창 동계올림픽대회 #메달 실물 근접 사진 모음.jpg— PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 21 сентября 2017 г.
Take a closer look at the #PyeongChang2018 Olympic #medals.#Hangul #Koreanalphabet #passion pic.twitter.com/2SZiXTeesP