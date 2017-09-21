Фото: представлены медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане

Лицевая часть медали имеет динамические диагональные линии, символизирующие историю Олимпийских игр, а также стремление их участников к победе. Обратная сторона включает соответствующую спортивную дисциплину, а также эмблему Игр, пишет Newsru.com.

Изделие содержит надписи на хангыле (корейский фонетический алфавит и основа местной культуры).

Олимпийские медали. /JUNG YEON-JE/AFP

Важной частью композиции является лента, созданная с использованием традиционных корейских тканей. Она вышита орнаментами, демонстрирующими тонкую и изысканную красоту страны утренней свежести.

Золотые, серебряные и бронзовые медали снабжены надежным и красивым корпусом с деревянной отделкой, дизайн которого вдохновлен местной архитектурой.