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Фото: представлены медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане

Sports.ee
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Medals for the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games are seen during its unveiling ceremony in Seoul, South Korea, September 21, 2017. REUTERS/Kim Hong-Ji TPX IMAGES OF THE DAY | FOTO: KIM HONG-JI/REUTERS

В Сеуле состоялась презентация медалей зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Как отмечается в пресс-релизе оргкомитета, дизайн наград отражает традиции корейской культуры.

Лицевая часть медали имеет динамические диагональные линии, символизирующие историю Олимпийских игр, а также стремление их участников к победе. Обратная сторона включает соответствующую спортивную дисциплину, а также эмблему Игр, пишет Newsru.com.

Изделие содержит надписи на хангыле (корейский фонетический алфавит и основа местной культуры).

Олимпийские медали. /JUNG YEON-JE/AFP

Важной частью композиции является лента, созданная с использованием традиционных корейских тканей. Она вышита орнаментами, демонстрирующими тонкую и изысканную красоту страны утренней свежести.

Золотые, серебряные и бронзовые медали снабжены надежным и красивым корпусом с деревянной отделкой, дизайн которого вдохновлен местной архитектурой.

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