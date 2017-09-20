Травмировавшая колено Келли Сильдару вернулась в Таллинн: прогнозы специалистов пугают

В Таллиннском аэропорту Сильдару провела специальную пресс-конференцию, на которой рассказала, как именно произошло неудачное падение, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Спортсменка отметила, что болей не испытывает, но предварительно поставленный диагноз остается в силе - разрыв крестообразных связок колена.

Сразу из аэропорта она направилась на консультацию к спортивным врачам Мадису Раху и Михкелю Мардна.

Девушке предстоит пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ), а по прогнозам специалистов, ей может понадобиться проведение операции, восстановление от которой может занять от шести до восьми месяцев.

Спортсменка отметила, что причиной травмы стало неудачное приземление после прыжка, пишет Postimees. "Во время ходьбы боль не ощущается. Да и двигать ногой могу без проблем", - сказала она.

Чтобы обеспечить себе участие на Олимпиаде 2018 года, Сильдару необходимо восстановиться хотя бы к январским соревнованиям. До ОМ-2018 должно состояться еще четыре этапа Кубка мира, поэтому конкуренты вполне могут обойти надежду эстонского лыжного спорта.