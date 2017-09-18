Эстонское антидопинговое агентство поддерживает недопуск России к ОИ-2018

В обращении, которое ранее подписали антидопинговые агентства США, Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и других стран, говорится о невозможности провести тщательное расследование употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами, из-за этого на играх в Пхенчане может возникнуть опасность для так называемых "чистых спортсменов". В России данное заявление антидопинговых агентств уже назвали политическими играми вокруг спорта, пишет rus.err.ee.

"Цель данного обращения - оказать давление на Россию в вопросе движения за чистый спорт. Кое-кто в России действительно стремится сделать все, чтобы спорт стал чистым, однако, тем не менее, мы наблюдаем топтание на месте и различного рода увиливания", - сказал член совета антидопингового агентства Кристьян Порт.