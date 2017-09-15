Заблудший Овечкин заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде

Ранее он заявлял, что примет участие в Играх независимо от решения лиги. Овечкина тогда поддержали Евгений Кузнецов и Евгений Малкин, пишет Newsru.com.

"Олимпиада у меня в крови, и все знают, как сильно я люблю свою страну, с самого моего детства и все время, что я провел в НХЛ, игроки лиги участвовали в Олимпийских играх. Ни разу за карьеру нам не нужно было делать выбор между клубом и страной. Я люблю "Кэпиталз" и своих одноклубников и люблю свою страну, и я знаю, что другие игроки НХЛ испытывают те же чувства по отношению к своим командам, нас не должны были ставить перед таким выбором", - цитирует Овечкина ТАСС.

НХЛ в апреле объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения олимпийского хоккейного турнира Игр-2018. На этой неделе глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что шансов переломить эту ситуацию больше не осталось. При этом IIHF уведомила НХЛ, что не допустит ее игроков до Олимпиады.

"Я вижу новости этой недели, и я очень разочарован тем, что Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ поставили меня и всех игроков НХЛ в такое положение, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, которые хотят играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде", - добавил 31-летний форвард.

"То, что мы не будем там играть, это отстой! Каждый раз я говорил, что никто не сможет запретить мне играть за сборную, если я получу вызов. Теперь созданы такие условия, при которых сборная не может меня вызвать", - резюмировал Овечкин.

Рогозин: "Хотел бы играть, нашел бы способ"

На заявление лидера сборной страны отреагировал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Он выразил мнение, что Овечкин при желании смог бы сыграть за национальную команду на Олимпиаде.