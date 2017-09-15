Видео: Келли Сильдару получила травму

Сильдару упала во время тренировки и вывихнула колено.

«Сейчас собираюсь в Эстонию, чтобы пройти обследование, а также узнать, сколько времени займет период восстановления. К счастью, я хорошо выступила на двух этапах Кубка мира, что должно мне обеспечить путевку на Олимпиаду, - сообщила Сильдару в Facebook. – Сначала надо проконсультироваться с врачами, чтобы узнать точные сроки восстановления. Я хочу как можно скорее вернуться к тренировкам, но сначала я должна быть уверена, что на 100% здорова, чтобы моя спортивная карьера продолжалась как можно дольше. Спасибо всем за поддержку!»