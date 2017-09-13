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WADA прекратило расследование против 95 российских спортсменов

Sports.ee
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Rahvusvahelise Antidopingu Liidu (WADA) logo. | FOTO: Marc Braibant/AFP/Scanpix

Как следует из внутреннего доклада WADA, имеющихся доказательств недостаточно, чтобы утверждать, что 95 российских атлетов нарушили антидопинговые правила, пишет DW.com.

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение не продолжать расследование в отношении 95 спортсменов из России, подозревавшихся в приеме запрещенных препаратов в рамках действовавшей в российском спорте государственной программы. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщила газета The New York Times co ссылкой на выдержки из внутреннего доклада организации, попавшего в ее распоряжение.

"Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что эти 95 атлетов нарушили антидопинговые правила", - цитирует газета генерального директора WADA Оливье Ниггли. Имена спортсменов не разглашаются. Всего на первом этапе Международное антидопинговое агентство расследовало 96 дел в отношении фигурантов, упоминавшихся в докладе Ричарда Макларена.

При этом газета предполагает, что подобные выводы, скорее всего, приведут к дискуссиям о том, были ли российские схемы сокрытия допинга "столь успешными", что оставили специалистов агентства без доказательств, или же чиновники от WADA решили придерживаться более мягкой линии при наказании виновных. Как в свою очередь отмечает Ниггли, "система была очень хорошо организована".

Cпециальная комиссия при Международном олимпийском комитете (МОК) сейчас изучает доказательства, приведенные в отчетах Ричарда Макларена. По словам главы МОК Томаса Баха, к октябрю планируется подготовить санкции в отношении России за использование допинга на Олимпиаде в Сочи.

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