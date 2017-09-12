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Бьорндален: если я сброшу десять килограммов, то, возможно, смогу удержаться за Йохауг на подъемах

Sports.ee
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TRONDHEIM 20090322 Norway's Ole Einar Bjørndalen won the men's 15 km at the biathlon World Cup at Granaasen arena in Trondheim, March 22, 2009. Photo: Ned Alley / SCANPIX NORGE / SCANPIX / Code 20520 | FOTO: Alley,Ned/SCANPIX NORWAY

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален уверен, что его соотечественница, лыжница Тереза Йохауг, с триумфом вернется на трассы после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Спортсменка отстранена до 17 апреля 2018 года и сможет выйти на старт марафона «Скарвереннет», который пройдет 21 апреля, пишет sports.ru.

По словам Бьорндалена, она наверняка примет участие в «Скарвереннете», и там, пожалуй, никто не сможет победить ее.

По слухам, тесты лыжницы сейчас лучше, чем в это время в прошлом году.

"Эта девушка волшебно хороша. Она великолепна, когда в форме. Если я сброшу десять килограммов, то, возможно, смогу удержаться за нею на подъемах, - сказал Бьорндален. - Классно наблюдать, как она развила свои навыки в даблпоулинге. Ведь в этом виде техники она не была особо сильна. А сейчас хороша, как никогда. Во всяком случае, именно такой я видел ее в последний раз на лыжне".

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