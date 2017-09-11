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Павел Буре: cтоит ли Овечкину устраивать демарш из-за Игр? Пусть решает сам!

Sports.ee
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Pavel Bure. | FOTO: Scanpix

Бывший капитан сборной России Павел Буре выразил мнение, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вправе сам принимать решение по поводу участия в Олимпиаде-2018.

Ранее стало известно, что НХЛ не договорилась с ИИХФ и впервые с 1994 года не будет делать паузу в сезоне на Игры. Овечкин неоднократно заявлял, что приедет в Пхенчхан в любом случае, пишет "Спорт-Экспресс".

- По информации западных СМИ ИИХФ уведомила НХЛ о том, что хоккеисты этой лиги не будут допущены к участию на Олимпиаде в Пхенчхане. Что теперь делать Александру Овечкину, который завил, что в любом случае  поедет на Игры?

- Это не новость, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Это было известно давно. Уже выпущен календарь НХЛ, в котором Олимпиада не предусмотрена, поэтому у хоккеистов заокеанской лиги нет никаких шансов выступить на Играх. Стоит ли Саше пытаться и дальше устраивать демарши? Это каждый человек решает сам.

- Как думаете, почему Овечкин изначально делал заявления, что поедет на Олимпиаду в любом случае? Он же понимал, что НХЛ не будет прогибаться.

- Это лучше у него спросить. У нас свободная страна и каждый человек волен делать заявления. Поддерживаю всех наших ребят, которые хотели выступать на Олимпийских играх за свою страну. Это огромная честь. Я знаю, что не только наши хоккеисты хотели поучаствовать в Играх, но и канадцы, шведы, американцы. Но не всегда все решают игроки. Для этого есть руководство команд, федерации, которые уполномочены принимать решения. А хоккеист – это подневольный человек. Он подписывает контракт, в котором прописано, что ты можешь делать, а что нет.

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