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Мартен Фуркад не определился, хочет ли быть знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде

Sports.ee
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Martin Fourcade | FOTO: Scanpix

Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад не уверен, что хочет быть знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде-2018.

Биатлонист считается у французов фаворитом на эту роль, но сам он связывает должность знаменосца с особой ответственностью и давлением.

"Я дал себе время до начала сентября, чтобы определиться с позицией на этот счет, – цитирует L’Equipe Фуркада. – Так что пока не думал об этом. Есть люди и организации, которые должны это решать. Я не был инициатором этих разговоров, но не буду от них отказываться", - отметил он.

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