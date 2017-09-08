Мартен Фуркад не определился, хочет ли быть знаменосцем сборной Франции на Олимпиаде

Биатлонист считается у французов фаворитом на эту роль, но сам он связывает должность знаменосца с особой ответственностью и давлением.

"Я дал себе время до начала сентября, чтобы определиться с позицией на этот счет, – цитирует L’Equipe Фуркада. – Так что пока не думал об этом. Есть люди и организации, которые должны это решать. Я не был инициатором этих разговоров, но не буду от них отказываться", - отметил он.