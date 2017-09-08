Ягр может поехать на Олимпиаду, если не получит предложений из НХЛ

Олимпийский чемпион Нагано в составе сборной Чехии подчеркнул, что приоритетным для него является НХЛ, однако он может продолжить карьеру и в Европе, если не получит из североамериканской лиги предложений, пишет "Спорт-Экспресс".

В случае возвращения в Европу он не исключает своего участия в Играх в Пхенчхане.

45-летний Ягр последние два сезона провел во "Флориде" и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 1900 очков - больше только у Уэйна Гретцки (2857). По данным СМИ, форвард может подписать контракт с "Калгари".