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Бьорген: увеличение срока дисквалификации Йохауг несправедливо

Sports.ee
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FOTO: Scanpix

Норвежская лыжница Марит Бьорген считает несправедливым решение CAS об увеличении срока дисквалификации Терезы Йохауг из-за нарушения антидопинговых правил.

«Думаю, увеличение срока дисквалификации — несправедливое и болезненное решение. Йохауг придётся заплатить очень высокую цену за свою ошибку. Получается, что спортсмены ни в чём не могут быть уверены. С таким решением тяжело смириться. Для нас это трудное время», – сказала Бьорген.

CAS увеличил срок дисквалификации Йохауг с 13 до 18 месяцев. В результате она будет вынуждена пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане, пишет championat.com.

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