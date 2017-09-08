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CAS счел бездоказательными обвинения Ричарда Макларена в адрес лыжников Легкова и Белова

Sports.ee
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Alexander Legkov (top) of Russia celebrates after winning the men's 50 km mass start WC cross country competition in the Holmenkollen Ski Arena in Oslo March 16, 2013, in this photo provided by NTB Scanpix, with compatriot Ilia Chernousov that finished third. REUTERS/Stian Solum Lysberg/NTB Scanpix (NORWAY - Tags: SPORT SKIING) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO COMMERCIAL SALES. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY | FOTO: NTB SCANPIX/REUTERS

Спортивный арбитражный суд (CAS) выступил за приостановку отстранения от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова с 1 ноября 2017 года, если не будут обнаружены новые факты и свидетельства после дальнейших расследований.

Данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена не могут служить достаточным доказательством вины Легкова и Белова, которые отстранены от соревнований. Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS, попавшей в распоряжение СМИ. На официальном сайте суда этой информации пока нет.

Это означает, что атлеты смогут участвовать в соревнованиях в зимнем сезоне и Олимпийских играх, если после дальнейших расследований не будут обнаружены новые факты и свидетельства, сообщает Newsru.com.

"Судейская коллегия считает возможным, что после завершения дальнейшего расследования собранная доказательная база приведет к оправданию спортсменов. Доказательства, о которых уже известно, а именно доклад Макларена и сопроводительные документы, подлежащие оценке со стороны коллегии, недостаточны для доказательства вины конкретного спортсмена", - говорится в вердикте CAS.

"Существует широко распространенное мнение о том, что упоминание спортсменов в докладе Макларена является достаточным свидетельством вовлеченности их в российскую допинг-систему, созданную доктором Родченковым в России. Это совершенно не тот случай", - отмечается в заявлении.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи - Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Лыжники оспорили это решение в CAS, суд отклонил запрос на временную приостановку отстранения и оставил в силе их отстранение от соревнований до 31 октября 2017 года.

После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными в нарушении антидопинговых правил в связи с появлением новых данных.

Ранее Международный олимпийский комитет создал две комиссии по мотивам доклада Макларена о допинге в российском спорте. Одна из комиссий под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб и вопросом манипуляций с допинг-пробами российских атлетов на Играх-2014. Итоги ее работы должны быть известны до 31 октября.

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