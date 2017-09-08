CAS счел бездоказательными обвинения Ричарда Макларена в адрес лыжников Легкова и Белова

Данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена не могут служить достаточным доказательством вины Легкова и Белова, которые отстранены от соревнований. Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS, попавшей в распоряжение СМИ. На официальном сайте суда этой информации пока нет.

Это означает, что атлеты смогут участвовать в соревнованиях в зимнем сезоне и Олимпийских играх, если после дальнейших расследований не будут обнаружены новые факты и свидетельства, сообщает Newsru.com.

"Судейская коллегия считает возможным, что после завершения дальнейшего расследования собранная доказательная база приведет к оправданию спортсменов. Доказательства, о которых уже известно, а именно доклад Макларена и сопроводительные документы, подлежащие оценке со стороны коллегии, недостаточны для доказательства вины конкретного спортсмена", - говорится в вердикте CAS.

"Существует широко распространенное мнение о том, что упоминание спортсменов в докладе Макларена является достаточным свидетельством вовлеченности их в российскую допинг-систему, созданную доктором Родченковым в России. Это совершенно не тот случай", - отмечается в заявлении.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи - Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

Лыжники оспорили это решение в CAS, суд отклонил запрос на временную приостановку отстранения и оставил в силе их отстранение от соревнований до 31 октября 2017 года.

После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными в нарушении антидопинговых правил в связи с появлением новых данных.

Ранее Международный олимпийский комитет создал две комиссии по мотивам доклада Макларена о допинге в российском спорте. Одна из комиссий под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб и вопросом манипуляций с допинг-пробами российских атлетов на Играх-2014. Итоги ее работы должны быть известны до 31 октября.