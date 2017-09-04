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Знаменитый российский лыжник может завершить карьеру после Олимпиады-2018

Sports.ee
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2808201 03/16/2016 Russia's Anton Shipulin at the training session ahead of the 2015–16 Biathlon World Cup 9 in Khanty-Mansiysk, Russia. Alexey Filippov/Sputnik | FOTO: Alexey Filippov/Sputnik

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафетной гонке Антон Шипулин примет решение о продолжении карьеры после окончания зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

"Поживем - увидим. После Олимпиады приму решение", - заявил Шипулин.

27 августа биатлонист стал вторым в гонке преследования на летнем чемпионате мира, первое место занял его партнер по команде Алексей Волков, пишет sovsport.ru.

"Хотелось как можно больше медалей самого высокого достоинства, но я оказался менее готов к стрелковой работе, чем Алексей. У нас идет подготовительный период, мы специально не форсировали подготовку, не настраивались именно на этот чемпионат. Главная цель у нас - зима, Олимпийские игры. Этот чемпионат мира был проходящим в нашем подготовительном периоде, но, в принципе, я доволен, - добавил Антон.

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