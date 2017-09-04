Президент МОК поддержал идею совместного выступления спортсменов из Южной и Северной Кореи на ОИ-2018

Функционер заявил, что это полностью соответствует принципам олимпизма: «Эта идея соответствует олимпийскому духу. Взаимопонимание всегда было частью Олимпийских игр. Диалог и мир настолько же важны для Олимпиады, насколько важны для нее соревнования. Мы поддержим спортсменов КНДР при отборе на Олимпиаду. МОК может допустить некоторых спортсменов из КНДР к Пхенчхану-2018 даже в том случае, если они не выполнят квалификационные нормативы».

Напомним, что ранее министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван выдвинул идею совместного проведения Игр-2018 года с северным соседом, пишет xsport.ua.

Представители КНДР идею общей команды пока не одобрили, сославшись на недостаток времени для переговоров. При этом участие в Играх-2018 северокорейские спортсмены примут.